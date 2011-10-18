Азаров завтра встретится с Путиным
13:02, 18 октября 2011Политика
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В Санкт-Петербурге
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ примет участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств.
На среду, 19 октября, запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.
Также в среду Н.АЗАРОВ примет участие в беседе глав правительств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в заседании глав правительств ЕврАзЭС.
Вечером 19 октября премьер-министр вернется в Киев.
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