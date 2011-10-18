Азаров завтра встретится с Путиным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отбыл с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ примет участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

На среду, 19 октября, запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Также в среду Н.АЗАРОВ примет участие в беседе глав правительств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в заседании глав правительств ЕврАзЭС.

Вечером 19 октября премьер-министр вернется в Киев.