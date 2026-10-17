В Кремле намекнули, что готовы вместе с Белым домом нести общую ответственность за стабильность в мире.

Представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал "историческим моментом" решение президента США Дональда Трампа отменить санкции против РФ, предусмотренные законом Грема.

Российский представитель в сети Х высказал мнение, что введение этих санкций якобы нанесло "серьезный ущерб прежде всего экономике США и мировым рынкам".

"Приостановка действия некоторых положений закона Грэма является важным и поистине историческим моментом… Экономическое сотрудничество между Россией и США отвечает интересам обеих стран, способствует глобальной экономической стабильности и закладывает основу для укрепления доверия и достижения прочного мира", – заявил Дмитриев.

Видео дня

Затем в своём посте он стал размышлять о том, что "вместо санкций и конфронтации" нужен диалог, взаимовыгодное сотрудничество. Также он намекнул, что Кремль готов вместе с Белым домом нести совместную ответственность за стабильность в мире.

Отмена антироссийских санкций Трампом

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России по закону Грэма. Он пояснил, что это соответствует национальным интересам США.

В самих США уже начала распространяться волна критики в адрес Трампа. Так, сенатор Ричард Блюменталь, разрабатывавший закон Грэма, резко раскритиковал его за отказ вводить новые меры давления на Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: