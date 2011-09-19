Азаров в Лавре почтил память Столыпина (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает Петра Столыпина выдающимся государственным деятелем и реформатором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам после возложения цветов к могиле П.Столыпина на территории Киево-Печерской лавры.

«Петр Столыпин выдающийся государственный деятель России, человек-реформатор, чья деятельность не была однозначно воспринята ни современниками, ни потомками. Вместе с тем нельзя не отметить, что его реформы, особенно земельная, заложили серьезный фундамент для становления государства. И в этом плане, безусловно, можно проводить параллели с теми реформами, которые проводятся у нас сейчас», - сказал Н.АЗАРОВ.

В церемонии возложения цветов вместе с премьером принимали участие министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК и Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

Как сообщалось, 17-18 сентября в столице Украины прошли Дни памяти Петра Столыпина, государственного деятеля времен Российской империи (1862-1911), убитого в Киеве ровно 100 лет назад.

После возложения цветов Н.АЗАРОВ пригласил правнука Столыпина Аркадия Дмитриевича вместе осмотреть открывшуюся в воскресенье в Лавре выставку, посвященную памяти российского государственного деятеля.

Фото Олега Маркевича / POOL / УНИАН

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