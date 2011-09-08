Тигипко решил воевать с «детьми войны» и чернобыльцами в судах

Сенсационное заявление- правительство намерено обжаловать решения судов в пользу выплат пенсионерам-чернобыльцам, а также «детям войны». Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко мотивировал это решением следующим образом: «Инвалид первой группы-«чернобылец» по судам - то, что сегодня происходит - отсуживает себе пенсию. Я не буду комментировать действия судей, я не имею права это делать. Отсуживают себе пенсию первой группы до 30 тыс. грн. … второй группы – до 24 тыс. грн., третьей – до 17 тыс. грн. Мы, безусловно, будем обращаться в суд с апелляцией, мы будем отстаивать позиции. Я считаю, что идет колоссальная социальная несправедливость по отношению ко всем другим. Средняя пенсия - 1205 грн., а люди воюют за то, чтобы им выплатили 30 тыс. грн.» (правда, чиновника почему-то не возмущают пенсии его предшественников в разных правительствах и депутатов). «Если все будет удовлетворено по всем искам, которые они («чернобыльцы») подают, то до конца года эта сумма может составить 9,1 млрд. грн. Это все не бюджет Пенсионного фонда, это все государство должно дотировать…», - возмутился Тигипко.

То же самое происходит и с «детьми войны». «Сейчас по решениям судов для них принимаются решения, чтобы они получали больше, чем участники боевых действий, – 30% прожиточного минимума (доплата к пенсии)», - пояснил вице-премьер. По его словам, в бюджете не заложены средства на данные расходы. И если провести эмиссию для выплаты доплат «детям войны» и «чернобыльцам», то это приведет к инфляции.

Интересен тот факт, что в своем заявлении С.Тигипко назвал эту вопиющую несправедливость – иски в пользу повышения пенсий. На самом деле речь идет долгах государства по соцвыплатам, которые установлены законом в отношении перечисленных категорий граждан. Причем они и так уже урезались постановлениями Кабмина. Государство по этой статье расходов уже задолжало несколько сотен миллиардов гривен. Погасить «заем» возможности нет и, как заявил глава Минюста Александр Лавринович, «никогда не будет». Вот и придумали, как извернуться. Между тем, от исков украинцев трещат полки в судах, которые принимают решение отнюдь не в пользу ответчика. Речь идет и о европейской Фемиде. То есть, законы не соблюдаются, долги перед населением растут, а власть вводит еще один принцип по спасение казны – докажем свою правоту не платить по закону. Как иначе можно воспринимать заявление С.Тигипко.

На сегодня треть всех пенсионеров Украины – «дети войны». Пенсионный фонд уже который год начисляет им только 10% от 30% надлежащих доплат. Оправдательный аргумент ПФ, если вообще таковой имеет право быть, - денег нет…

Как результат, льготы “дети войны” отстаивают на уровне Фемиды. Причем в суды, которые в большинстве случаев (что абсолютно объективно) выносят положительный для истцов вердикт, Пенсионный фонд подает апелляции и кассации. Важный момент - по закону такие действия называются злоупотреблением права. Эксперты считают, что подобными действиями государство пытается как можно на дольше отсрочить выполнение решений судов (иногда на годы!), увиливая таким образом от выполнения своих прямых обязанностей.

Что касается исков чернобыльцев, число которых на сегодня превышает сотни тысяч, то только каждый десятый из них проходит в Украине все необходимые судебные процедуры и удовлетворяется, несмотря на то что, все они составлены одинаково. Для получения положительного решения, которое в принципе и не должно быть иным, часто приходится платить. Взятка составляет половину стоимости вопроса. И тут не редкость, когда процесс рассмотрения иска в суде затягивается в пользу государственных органов. Причем с начала 2011 года государство и вовсе отказалось от обеспечения этой статьи расходов. По итогам января, сумма недоплат достигла порядка 50 млн. грн.

Выходит, мало того, что государства не выполняет свои прямые обязанности по социальным гарантиям, так еще осмелится на беспрецедентный шаг – отстаивать свою антиконституционные деяния в судах. Именно антиконституционные. Частью 3 статьи 22 Основного закона Украины предусмотрено - «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод»…

Нана Черная