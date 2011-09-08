Проблему инсулинового завода рассмотрит профильный комитет ВР

14 сентября состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, посвященное ситуации вокруг уникального инсулинового завода «Индар». Об этом заявила УНИАН глава профильного комитета Татьяна БАХТЕЕВА.

«На 14 сентября назначено заседание комитета по данному вопросу. Мы уже практически пригласили всех. В нем примут участие и правоохранительные органы, и руководство Министерства здравоохранения, и представители «Индара». Поэтому будет открытое заседание, на которое приглашаются также и журналисты», - сообщила Т.БАХТЕЕВА.

Как отметил в комментарии УНИАН внештатный советник Президента Украины Дмитрий ВЫДРИН, главная проблема Украины, которая привела к ситуации с «Индаром», заключается в том, что 95-96% собственности, по подсчетам юристов, не имеет легитимного оформления.

«Собственность оформлена либо на подставных лиц, либо на несуществующие фирмы, либо на оффшоры. Пока не будет сделан аудит всей собственности в Украине, пока она не будет институционализирована, пока не будет создан реестр всех владельцев украинских предприятий - подобные проблемы, как с заводом «Индар», будут возникать непрерывно», - заявил Д.ВЫДРИН.

По его мнению, вопрос собственности на сегодняшний день является самой важной проблемой Президента, другой настолько важной проблемы нет.

«Когда мы будем иметь 96% легальной собственности в Украине, тогда подобные вопросы будут решаться просто. Пока не будет решена проблема анонимной собственности, все попытки привлечь к ответственности тех, кто завладевает этой собственностью незаконным путем, обречены на неудачу», - подытожил политик.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает свыше 60% инсулина, изготавливаемого в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было оспорено в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, по свидетельству очевидцев, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых собственников предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

27 июля бывшие руководители ЗАО «Индар» обратились с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просят принять меры для возвращения государству контрольного пакета акций этого предприятия.