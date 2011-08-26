Завтра по Крещатику пройдут модели в нижнем белье

В субботу, 27 августа, в Киеве состоится Парад моделей в нижнем белье, приуроченный к Дню белья.

Как сообщает Корреспондент.net, девушки в нижнем белье колонной пройдут по центральной улице столицы - Крещатику. Парад стартует от Центрального универмага (перекресток улиц Б.Хмельницкого и Крещатика) в 17.00.

Как сообщили организаторы акции, у всех зрителей необычного показа будет возможность сфотографироваться с девушками, а также присоединиться к праздничному шествию.

Первыми День белья начали отмечать в США, где в 2003 году, в Нью-Йорке впервые прошел National Underwear Day (Национальный День нижнего белья). Эту захватывающую идею подхватили бразильцы, которые с 2007 года ежегодно, в феврале, также отмечают Национальный День нижнего белья.

В Украине нынешний праздник будет третьим по счету, он проводится с 2009 года.

Напомним, что в 2010 году в административном центре провинции Сычуань четыре китайских студентки устроили акцию протеста против загрязнения окружающей среды и вышли на улицу в купальниках-бикини, что привело к серьезным заторам на дорогах, поскольку форма протеста привлекла внимание водителей автомобилей.