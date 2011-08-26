Аделаджа просит перевести уголовное дело на язык йоруба

Бывший пастор "Посольства Божьего" Сандей Аделаджа плохо понимает русский и просит переводчика. Об этом сообщил адвокат Аделаджи Андрей Федур, передает ТСН.

По словам Федура, проповедовать на русском и знакомиться с обвинениями - не одно и то же.

Адвокат обратился в Днепровский суд столицы с ходатайством: перевести 200 томов уголовного дела с украинского на йоруба. Так называется его родной язык. В мире этом языке говорят 20 миллионов человек, преимущественно жители юго-запада Нигерии.

Аделаджу, бывшего пастора протестантской церкви, обвиняют в создании финансовой пирамиды на основе компании "King`s Capital". По официальным подсчетам, прихожане церкви внесли в "King`s Capital" около 100 миллионов гривен.

Сам обвиняемый на суд не явился.

Уголовное дело против Аделаджи было направлено в суд в конце июля 2011 года, напоминает Украинская правда.