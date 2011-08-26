Акция против освобождения торговца наркотиками из-под суда (фото)

Учасники акции протеста "Обрыдло" в Мариуполе. Участники акции собрались у дома, где живет обвиняемая в торговле наркотиками К. Несколько месяцев назад Мариупольский суд назначил ей меру наказания - 7 лет лишение свободы. Но на днях Апелляционный суд Донецкой области освободил ее из-под стражи в зале суда.

Участники митинга не согласны с постановлением суда и свой протест выразили в очередной акции общественного протеста "Обрыдло".

Фото Николая Рябченко / УНИАН

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