Сына Януковича встречал губернатор с хором и автомойкой

Участники авторалли "UkraineTrophy2011" сегодня проехали вдоль украинско-белорусской границы по территории Ровенской области из села Глинное Рокитновского района до райцентра Заречное.

Как передает корреспондент УНИАН, участники гонок преодолели более сотни километров, пересекая села Переброды, Смородск (паромная переправа), Удрицк, Тумань, Городище и Серники со средней скоростью 100 км/час в сопровождении автомобилей ГАИ.

Возле заповедных территорий за движением джипов и квадроциклов по маршруту гонки следят представители местных политических и общественно-экологических организаций с целью недопущения заезда в эти места.

По сообщению местных активистов Украинской народной партии, специально для участников авторалли в село Глинное привезли биотуалеты, душевые комнаты и автономное оборудование для мойки автомобилей. Встретить участников гонки, среди которых и сын Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, прибыл председатель Ровенской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ, а из районного дома культуры привезли хор, который выступал на специально обустроенной для этого сцене. Все эти мероприятия охраняли правоохранители из спецподразделения „Беркут”.

По данным представителей местной власти, поселковому председателю Заречного, где будут ночевать участники ралли, было приказано обустроить на берегу реки Стырь новую сцену для того, чтобы на ней смогли выступить коллективы из районного дома культуры. Для гостей также зажарили поросят и сварили уху.

Утром, 7 июля, участники ралли возьмут курс на Шацкие озера в Волынской области.

Ровенская областная организация УНП выразила возмущение по поводу того, что «спортивные соревнования скорее напоминают прогулку мажоров под прикрытием местной власти и правоохранителей». Как сообщает пресс-служба облорганизации партии, некоторые местные жители территорий, по которым пролег маршрут гонки, высказывают мнение, что подлинной целью таких соревнований является не спорт, а поиск мест для приватизации охотничьих угодий.