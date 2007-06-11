Столкновение двух маршруток в Днепропетровске: есть пострадавшие

В Днепропетровске, на ул. Набережная им. Ленина водитель маршрутного микроавтобуса "Мерседес Бенц 308D", двигаясь в направлении ул.Серова, отвлекся от управления и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Мерседес Бенц 412D", который остановился для высадки пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров микроавтобуса "Мерседес Бенц 308D" получили телесные повреждения и были доставлены в больницы.