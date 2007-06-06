В аварии на Ривненщине погибли американские украинцы, число жертв возросло до 6

Количество жертв ночного дорожно-транспортного происшествия в Ривненской области возросло до 6 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель областной госадминистрации Виктор МАТЧУК. (УНИАН: сегодня ночью на автодороге Ривне-Луцк произошло столкновение микроавтобуса с джипом BMW, который на большой скорости выехал на полосу встречного движения. На месте аварии погибли 5 человек, из которых 2 детей).

По данным В.МАТЧУКА, в микроавтобусе ехали 10 “американских украинцев”. Это, как объяснил губернатор, - “верующие христиане, которые уже долгое время живут в США, но остались гражданами Украины”. Они ехали в Луцк из аэропорта Борисполь.

Автомобиль BMW ехал со стороны Луцка, за рулем был житель Тернопольской области.

Председатель ОГА также сообщил, что местная власть сейчас решает вопрос о возможности транспортировки тел погибших и пострадавших в аварии (всего в ДТП пострадали 13 человек). Граждане, получившие тяжелые повреждения, в настоящее время находятся в реанимационном отделении центральной районной больницы.

Милиция изучает ситуацию и проводит соответствующие следственные действия.