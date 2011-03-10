Азаров манипулирует цифрами или просто не умеет считать?

Пусть уж останутся на совести отечественного статистического ведомства обнародованные им недавно показатели инфляции по итогам февраля этого года. Хотя эти цифры вызывают большое сомнение. Инфляция за прошлый месяц будто бы составила всего 0,9%, а инфляция в годовом измерении - к февралю 2010 года - снизилась до 7,2% (в январе годовая инфляция составляла 8,2%, а в декабре прошлого года – 9,1%).

Однако зачем главе правительства Николаю Азарову понадобились еще и цифровые манипуляции на основании даже вышеупомянутых, кажущихся весьма заниженными, инфляционных показателей? С целью прикрасить социально-экономическую ситуацию в стране?..

А именно манипуляции или же свои банальные нелады с арифметикой продемонстрировал премьер-министр, выступая 9 марта на заседании правительства и озвучивая параметры роста реальной зарплаты в феврале.

Он, в частности, заявил на упомянутом заседании, что главной заботой правительства является обеспечение повышения реальных доходов населения. При этом привел конкретные цифры по прошлому месяцу.

«Рост реальной заработной платы по сравнению с февралем 2010 года у нас составляет 11%. Средняя зарплата в целом в Украине достигла 2300 гривень в месяц», - сообщил господин Азаров.

Но дело в том, что с использованием названного им размера средней зарплаты за февраль текущего года и официального показателя февральской годовой инфляции никак не получаются 11% прироста реальной зарплаты.

Экономические эксперты знают, а интересующиеся могут найти на сайте Госкомстата информацию о том, что индекс реальной заработной платы определяется делением индекса номинальной зарплаты на индекс потребительских цен за тот же период.

Николай Азаров сообщил, что средняя зарплата в феврале этого года равняется 2300 гривень (официальной статистики на этот счет еще нет). В феврале прошлого года средняя зарплата, по данным Госкомстата, составляла 1955 гривень. Следовательно, индекс номинальной зарплаты в феврале к февралю (делим одно число на другое и умножаем на 100%) равняется 117,6%.

Индекс же потребительских цен в феврале 2011 года к февралю прошлого года, согласно данным статистического ведомства, составляет 107,2% (инфляция – 7,2%).

Теперь делим, как полагается, друг на друга оба индекса и получаем индекс реальной зарплаты – это 109,7%. То есть, реальная зарплата в феврале к февралю прошлого года выросла на 9,7%, а не на 11% - как объявил премьер Азаров.

Конечно, расхождение в цифрах не сильно велико, но неприятный осадок остается. Перефразируя известный афоризм, можно сказать: мелочь, но неприятно…

К тому же Николай Азаров промолчал о том, что реальная зарплата снизилась в феврале нынешнего года к предыдущему месяцу. Если в феврале средняя зарплата, по словам премьер-министра, составляла 2300 гривень, а в январе, по данным Госкомстата, она равнялась 2297 гривень, то индекс номинальной зарплаты в феврале к январю получается всего 100,1%. Тогда как индекс потребительских цен в феврале к январю – 100,9% (инфляция – 0,9%).

Таким образом, реальная зарплата в прошлом месяца упала по отношению к январю на 0,8% - почти на 1%. А это очень плохой показатель для февраля, с учетом того, что в январе много праздничных нерабочих дней.

Например, реальная зарплата в феврале повысилась к январю: в 2010 году на 0,1%; в 2009 году – на 1,8%; в 2008 году – на 4,5%; в 2007 году – на 2,0%.

В последний раз снижение реальной зарплаты в феврале к январю было зафиксировано в Украине в 2003 году – на 3,4%.Тогда, кстати, Кабинет Министров возглавлял Виктор Янукович, а за экономику в правительстве отвечал Николай Азаров.

В общем, не очень красиво получилось у главы правительства с показателями по реальной зарплате – как с названными им, так и с неназванными…

Игорь Котович