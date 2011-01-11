В Харькове наложил на себя руки гражданин Франции

В Харькове покончил жизнь самоубийством гражданин Франции. Об этом сообщила корреспонденту УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

По ее информации, это произошло 8 января в квартире, которую француз приобрел в Харькове в конце 2010 года.

По ее словам, тело 49-летнего иностранца нашли его друзья, которые 8 января пришли в гости к хозяину квартиры по случаю его дня рождения, который был у него 5 января. Они и нашли мужчину повешенным.

Правоохранители выясняют обстоятельства совершения самоубийства иностранцем. На теле умершего отсутствуют видимые признаки насильственной смерти. О происшествии проинформировано Посольство Франции, сообщила Л.ВОЛКОВА.

Она добавила, что француз прибыл на территорию Украины 22 декабря 2010 года через таможенный пункт «Борисполь». В документах значилось, что цель его приезда - «путешествия, отдых».

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, известно, что в Харькове он занимался фотографированием. Знакомые, которых он имел в Харьковской области, рассказывают, что, обычно приветливый, мужчина в последнее время был мрачным и часто жаловался на то, что так и не сумел в жизни создать семью.

По данным ЦОС, за первые дни нового, 2011 года, на территории Харькова и области зарегистрировані 18 случаев самоубийства и 38 случаев внезапных смертей граждан разных вековых категорий: от двухмесячного младенца до 70-летнего мужчины.