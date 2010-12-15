Старенькие Жигули врезались в Тойоту сына начальника УМВД

Сын начальника Управления МВД в Черновицкой области Николая ХАРАБАРЫ - 25-летний офицер милиции – 14 декабря стал участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в 10.10 утра на автомобильной трассе государственного значения „Житомир-Черновцы”, вблизи села Припрутье Новоселицкого района, 21-летний житель села Долиняны, водитель автомобиля «ВАЗ-2107», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на автомобиль «Тoyota Camry», который двигался во встречном направлении под управлением 25-летнего офицера милиции, сына начальника УМВД Украины в Черновицкой области.

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля „ВАЗ”, жители села Долиняны Хотинского района, погибли на месте происшествия, а оба водителя получили телесные повреждения и госпитализированы в центральную больницу райцентра Новоселица.

В то же время, как сообщили местным СМИ в Управлении ГАИ Буковины, причиной ДТП мог стать заяц, «который выскочил на дорогу перед ВАЗом».

По информации ГАИ, водитель резко затормозил, автомобиль вынесло на встречную полосу. В салоне были 70-летняя бабушка водителя и 51-летний отец. Оба погибли на месте, у водителя многочисленные травмы. У водителя «Тойоты» - перелом ноги. ДТП произошло вне границ населенных пунктов на ровной дороге. Ни один из водителей скорости не превышал и не был в состоянии опьянения, отмечают в ГАИ.

По данному факту прокуратурой Новоселицкого района проводится проверка.