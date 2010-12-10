Warner Bros. объявит тендер на выпуск сувениров с символикой Евро-2012

В ближайшее время американская компания Warner Bros. определит производителей, которые будут иметь право на выпуск сувенирных товаров с символикой чемпионата Европы по футболу 2012 года, пишет COMMENTS.UA.

«Warner Bros. получила от УЕФА исключительные права на изготовление продукции с символикой чемпионата. Компания еще разрабатывает лицензионную программу, но она уже находится на финальной стадии. В самое ближайшее время Warner Bros. заключит соответствующие контракты с локальными или национальными производителями сувенирной продукции», — сообщил изданию директор организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, местные фирмы уже проявили интерес к конкурсу. «Их отбор будет происходить на тендерных условиях. Компании должны иметь свою широкую сеть сбыта, чтобы убедить Warner Bros. в способности максимально эффективно реализовать сувенирную продукцию в Украине», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

COMMENTS.UA напомнил, что Warner Bros. дважды (Евро-2004 и Евро-2008) была создателем талисманов и занималась лицензионными соглашениями для УЕФА. Разработанные ею косматые близнецы-талисманы к предыдущему чемпионату в Австрии — Швейцарии стали самыми коммерчески успешными за всю тридцатилетнюю историю существования практики создания национальных талисманов к европейским чемпионатам по футболу.