Черкасская ГАИ выпустила на Киев треть автобусов с протестующими

Автобусы, которые везли черкасских предпринимателей в Киев на митинг протеста против Налогового кодекса, на выезде из Черкасс останавливали инспекторы ГАИ.

Об этом УНИАН сообщил председатель правозащитной организации "Актив Черкащины", предприниматель Руслан ЗОРЯ.

По его словам, на выезде из города стояли два поста ГАИ, которые останавливали каждый автобус. Если же не было документов на перевозку по установленному маршруту - автобус не выпускали из города. Из Черкасс на акцию протеста в Киеве отправились около 30 автобусов, однако ГАИ пропустило лишь около десяти.

В то же время, начальник отделения профилактической работы управления ГАИ в г. Черкассы Ярослав ВОРОНОЙ сообщил, что обращений автоперевозчиков о получении соответствующих разрешений в подразделениях ГАИ области для осуществления нерегулярных пассажирских перевозок в Киев не зарегистрировано.

По его словам, согласно с требованиями общего приказа Минтранссвязи и МВД Украины работниками ГАИ области введен контроль за движением автобусов в ночное время суток. Так, 21 и 22 ноября в ночное время суток на автодорогах Киев-Одесса, Борисполь-Днепропетровск, Киев-Знаменка сотрудники ГАИ проводили остановки нерейсовых автобусов и задерживали их до 6.00 утра с последующим движением по намеченным маршрутам.

Кроме того, во исполнение требований ГАИ МВД Украины подразделения ГАИ области ввели усиленный контроль за движением автобусов в направлении Черкассы-Киев, Черкассы-Умань, Черкассы-Харьков и Черкассы-Днепропетровск. Проведение этих мероприятий позволило осмотреть 572 автобуса, из которых 66 не соответствовали техническим требованиям. В 19-ти случаях неисправности угрожали безопасности дорожного движения, поэтому дальнейшую эксплуатацию таких автобусов было запрещено.

Кроме того, по данным работника ГАИ, во время наблюдения за дорожным движением выявлено 96 нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов и 4 нелегальных автоперевозчика, которые пытались оказывать услуги по перевозке пассажиров без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, выявлено 10 фактов отсутствия отметок медика и механика в путевых листах, а также 3 факта эксплуатации пассажирского транспорта без талона о прохождении государственного технического осмотра.