Открытие весеннего бала «Нектар любви»

14 апреля 21:00 в Доме культуры «Росток» (ул. Гарматная, 26/2) Академия искусств Inner Design проводит весенний бал «Нектар любви».

Весенний бал «Нектар любви» аналог знаменитого венского бала.

В программе театральное представление с участием профессиональных танцоров. Актеры Академии не дадут Вам скучать в минуты отдыха между танцами.

На входе Вас будут ждать лакеи.

Вечерний туалет обязателен (перчатки, веер по желанию).

Приглашаются все желающие.

Тел. для справок: 8 (096) 539 41 20