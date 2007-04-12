Открытие весеннего бала «Нектар любви»
18:29, 12 апреля 2007Разное
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14 апреля 21:00 в Доме культуры «Росток» (ул. Гарматная, 26/2) Академия искусств Inner Design проводит весенний бал «Нектар любви».
Весенний бал «Нектар любви» аналог знаменитого венского бала.
В программе театральное представление с участием профессиональных танцоров. Актеры Академии не дадут Вам скучать в минуты отдыха между танцами.
На входе Вас будут ждать лакеи.
Вечерний туалет обязателен (перчатки, веер по желанию).
Приглашаются все желающие.
Тел. для справок: 8 (096) 539 41 20
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