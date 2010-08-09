"Смоленская Богоматерь с Христом" едва не уехала через зеленый коридор

Старинную икону при попытке ее незаконного вывоза за пределы Украины выявили работники Черниговской таможни совместно с пограничниками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, икону «Смоленской Божьей Матери с Христом» в футляре обнаружили во время досмотра салона автомобиля в багажном отделении. Она была завернута в одеяло. Икона написана маслом, размер 215х330 мм, оклад из фольги в виде цветов. Деревянный футляр на обратной стороне имеет надпись «1805». Обнаруженная икона может представлять культурную и историческую ценность.

Этот предмет религиозного культа пытался вывезти за пределы Украины житель Санкт-Петербурга, воспользовавшись полосой упрощенного контроля пункта пропуска «Новые Яриловичи» на украинско-белорусской границе, тем самым подтверждая, что не перемещает запрещенных к перемещению товаров или товаров, имеющих ограничение. Гражданин задекларировал старинную икону только после того, как автомобиль был перемещен на полосу углубленного досмотра. Никаких документов, в том числе и свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории Украины, гражданин не предъявил.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 339 Таможенного кодекса Украины. Задержанная икона передана на экспертизу и изъята до решения суда.