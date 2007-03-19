Учительница получила 10 лет за секс с 13-летним учеником

Учительница 6 класса, обвиненная в занятии сексом с 13-летним учеником, приговорена к 10 годам заключения в г. Вилмингтон (штат Делавер, США).

35-летняя Рейчел Холт признала себя виновной в изнасиловании второй степени. Она расплакалась в суде, когда ей дали минимальный по такому обвинению срок. Обвинители требовали приговорить Холт к максимальным 25 годам. Полиция обвиняла её в неоднократных интимных сношениях с мальчиком на протяжении нескольких недель. Вина отягчалась обвинением в спаивании и допущением к вождению автомобиля.

Адвокат, впрочем, заявил, что приговор оказался намного суровее, чем учителя получали ранее в подобных случаях. В частности, 40 приговоров, которые он привел в пример, ограничивались 1,5-2 годами.

В обращении к суду, Холт принесла извинения "всем пострадавшим от её действий", прежде всего мальчику и его семье. Семья же, со своей стороны, требовала максимального срока, ввиду подрыва репутации учителя и злоупотребления доверием ребёнка.