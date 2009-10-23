У Куклы и Степана родился бизон

В Черкасском городском зоопарке у пары бизонов Куклы и Степана родился детеныш.

Как сообщил УНИАН директор зоопарка Евгений ВАНА, детеныш весом 35 кг чувствует себя прекрасно, пьет молоко матери, а впоследствии в рацион включат и сено. “Пол животного пока еще не определили: мать не допускает работников зоопарка к малышу. Поэтому и имени не можем дать. Однако уже через несколько недель маленький бизон будет ожидать посетителей в зоопарке”, – сказал Е.ВАНА.

К появлению малыша работники зоопарка готовились предварительно: родителей расселили, а самку перевели в летней вольер и приготовили специальную подстилку.

Черкасский зоопарк за последние годы увеличил свою численность. Так, недавно родилось две антилопы, постоянно увеличивается численность жителей террариума – ящерицы, лягушки, хамелеоны, пауки. Также зоопарк покупает и получает в подарок животных, в частности, любимцем посетителей стал тигренок Амура. Кроме того, другие зоопарки подарили енота, мартышек, туров.

В сентябре Черкасскому городскому зоопарку исполнилось 30 лет.