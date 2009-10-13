НБУ вводит в обращение новую монету (фото)

Национальный банк Украины вводит в обращение с 14 октября памятную монету "Міжнародний рік астрономії" номиналом 5 грн.

Как сообщает НБУ, монета посвящена Международному году астрономии, которым ООН объявила 2009 год. Четыреста лет назад Галилео Галилей впервые использовал телескоп для исследования объектов Вселенной.

Известным украинским ученым-астрономом, которым гордится Украина, является Юрий Дрогобыч (Котермак, ок. 1450 – 1494) – энциклопедист, мыслитель-гуманист. Родился и вырос в г. Дрогобыче. В 1481-1482 гг. был ректором Болонского университета. Его труд “Прогностическая оценка текущего 1483 года” является первой печатной книгой украинского автора.

Монета изготовлена из нейзильбера, качество - специальный анциркулейтед, масса – 16,54 г, диаметр – 35 мм, тираж – около 45 тыс. штук. Гурт монеты - рифленый.

На аверсе монеты из нейзильбера размещены: малый Государственный Герб Украины, надпись полукругом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху); композицию, которая символизирует космос: слева Урания – покровительница астрономии, одна из девяти муз древнегреческой мифологии, и звездное пространство с фрагментом схемы движения планет Солнечной системы; внизу – год чеканки монеты 2009 и логотип Монет-ного двора НБУ, на стилизованном свитке номинал – 5 ГРИВЕН.

На реверсе монеты из нейзильбера размещено: портрет Юрия Дрогобыча (справа), под которым годы его жизни, – ок. 1450/1494, логотип Международного года астрономии (слева), под которым надпись, – МІЖНАРОДНИЙ/ РІК/ АСТРОНОМІЇ, внизу – артефакты исследователей космоса.

Авторы эскизов монеты: Владимир ТАРАН, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК. Автор моделей: Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО, Святослав ИВАНЕНКО.

Справка УНИАН. С 15 июня 2009 года в обращении находится памятная монета "Міжнародний рік астрономії" номиналом 100 грн.