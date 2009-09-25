Погорельцев с днепропетровского рынка приглашают торговать в Харькове

Администрация, профком и предприниматели харьковского Торгового центра «Барабашово» обратились с письмом к своим пострадавшим от пожара коллегам из торгово-выставочного комплекса «Славянский» в Днепропетровске, в котором предлагают помочь в трудной ситуации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТЦ «Барабашово».

«Мы готовы протянуть руку помощи нашим днепропетровским соседям и предоставить торговые места, складские помещения и сопутствующую инфраструктуру для продолжения своей деятельности предпринимателями на время реконструкции ТВК «Славянский». Готовы рассмотреть льготные условия работы и оказать необходимую организационную помощь», - говорится, в частности, в обращении харьковчан.

Авторы письма подчеркивают, что они как никто понимают всю тяжесть возникших перед днепропетровскими коллегами трудностей и сложность сложившегося положения, «поскольку сами оказывались в аналогичной ситуации и только путем сплоченности и взаимной поддержки преодолели ее».

По словам предпринимателей, они, как категория экономически активного населения Украины, остро переживают трудности экономического кризиса, а любые чрезвычайные происшествия, приводящие к потере рабочих мест и заработка, на этом фоне только усугубляют их положение и членов их семей. «Преодолеть подобную ситуацию поможет только взаимовыручка, поддержка и практическая помощь», - подчеркивается в письме.

Пресс-служба сообщает, что сегодня ТЦ «Барабашово» наработал собственный опыт борьбы с чрезвычайными ситуациями, полностью восстановил привычный режим работы и открыт для того, чтобы принять пострадавших коллег-предпринимателей с ТВК «Славянский».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября пожар полностью уничтожил рынок “Славянский” в Днепропетровске, где было 940 торговых мест.