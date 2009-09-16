Лазаренко хотят сделать почетным гражданином

Днепропетровский городской совет просит областной совет присвоить бывшему премьер-министру Украины Павлу ЛАЗАРЕНКО звание «Почетный гражданин Днепропетровской области».

Как передает корреспондент УНИАН, документ принят 64-ю депутатами из 120 на очередной сессии Днепропетровского горсовета. Сессия приняла данное решение на основании обращения депутатской фракции Блока Лазаренко.

«Учитывая значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие днепропетровского региона, внесенный ЛАЗАРЕНКО П.И., считаем целесообразным присвоить ему звание «Почетный гражданин Днепропетровской области», - отмечается в обращении.

Справка УНИАН: В 1996 году П.ЛАЗАРЕНКО было присвоено звание «Почетный гражданин Днепропетровска». Звание «Почетный гражданин Днепропетровской области» областной совет учредил в 2004 году. Первым почетным гражданином Днепропетровской области стал экс-президент Украины Леонид КУЧМА.

*** П.ЛАЗАРЕНКО в августе 2006 года был осужден Калифорнийским судом к 9 годам заключения за отмывание денег и другие преступления. Пока продолжаются слушания в апелляционных судах, он остается под домашним арестом в своей квартире в Сан-Франциско.