Взорвалась фабрика фейерверков

Мощный взрыв прогремел сегодня на фабрике по производству фейерверков в г.Холланд на востоке Великобритании. В результате возник сильнейший пожар, дым от которого виден на расстоянии более 15 км. К месту инцидента стянуты не менее десяти пожарных расчетов и машины скорой помощи.

Несколько рабочих фабрики пострадали в результате пожара. Есть ли жертвы, пока неизвестно, передает Sky News.

РосБизнесКонсалтинг