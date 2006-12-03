Взорвалась фабрика фейерверков
19:51, 03 декабря 2006Разное
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Дым виден с 15 километров
Мощный взрыв прогремел сегодня на фабрике по производству фейерверков в г.Холланд на востоке Великобритании. В результате возник сильнейший пожар, дым от которого виден на расстоянии более 15 км. К месту инцидента стянуты не менее десяти пожарных расчетов и машины скорой помощи.
Несколько рабочих фабрики пострадали в результате пожара. Есть ли жертвы, пока неизвестно, передает Sky News.
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