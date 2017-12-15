Эксперты подведут экономические итоги 2017 года. Какие вызовы ждут страну в 2018 году?
15 декабря (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Украина. Экономические итоги 2017 года".
Организатор круглого стола - Институт Горшенина.
Вопросы для обсуждения:
Оправдала ли себя политика повышения пенсий и минимальной зарплаты?
Чем грозит промедление с приватизацией государственной собственности и отсрочка старта рынка земли?
Улучшились ли отношения Украины с МВФ и другими международными кредиторами?
«Покупай украинское». Бывает протекционизм умным?
Какие экономические вызовы ждут страну в 2018 году?
Участники круглого стола:
Иван Миклош, главный экономический советник премьер-министра Украины;
Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии;
Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера;
Руслан Черный, шеф-редактор портала FinClub.
Модератор - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).