Эксперты подведут экономические итоги 2017 года. Какие вызовы ждут страну в 2018 году?

15 декабря (пятница) 2017 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Украина. Экономические итоги 2017 года".

Организатор круглого стола - Институт Горшенина.

Вопросы для обсуждения:

Оправдала ли себя политика повышения пенсий и минимальной зарплаты?

Чем грозит промедление с приватизацией государственной собственности и отсрочка старта рынка земли?

Улучшились ли отношения Украины с МВФ и другими международными кредиторами?

«Покупай украинское». Бывает протекционизм умным?

Какие экономические вызовы ждут страну в 2018 году?

Участники круглого стола:

Иван Миклош, главный экономический советник премьер-министра Украины;

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии;

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера;

Руслан Черный, шеф-редактор портала FinClub.

Модератор - Андрей Яницкий, редактор экономического отдела LB.ua.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: Киев, вул. Малая Житомирская, 18-б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).