Станет ли ширка ширмой?

В БЮТ против коалиции могут открыто выступить не более чем десяток депутатов... В ПР к воссоединению готовы около 70%... Литвин надеется на сохранение должности... НУ–НС раздирают сомнения... Психологически парламент созрел для создания широкой коалиции. Но лидеры БЮТ Юлия Тимошенко и Партии регионов Виктор Янукович еще не могут четко и однозначно сказать: “Да”. Своих партийцев “уломать” хоть и не просто, но возможно. Кто не согласен, тот промолчит. А для тех, кто будет очень упираться, говорят, предполагается введение императивного мандата. Следовательно, кому не нравится решение фракции, тот - с вещами на выход из Верховной Рады Украины. Потому вопрос поддержки данного решения внутри политических сил не является проблемой при создании “ширки”. Там важнее другое – как это все преподнести электорату, мировому содружеству. А еще главнее для каждой из двух политических сил – как оградить себя от кадка со стороны партнеров. Недаром в народе говорят, что если таких друзей иметь, то и врагов не нужно.

БЮТ и ПР уже созрели

В БЮТ и Партии регионов уже не первый раз тужатся над поиском плюсов и минусов такой коалиции. В сентябре прошлого года уже прорабатывались аргументы для электората – почему двум политическим силам нужно слиться воедино. И тогда планировали страну от кризиса спасать и теперь.

Правда, тональность этих объяснений у каждой из сил несколько иная. В БЮТ говорят, что в экономике все нормально, но нужна поддержка для принятия законов. В Партии регионов утверждают, что страна погибает, и они готовы героически подставить свои плечи для ее спасения.

По разным источникам, во фракции БЮТ против коалиции могут открыто выступить не более чем десяток народных депутатов. Во фракции Партии регионов настроения неоднозначны. Говорят, представители мощного и среднего бизнеса, которых потрепало и кризисом, и пребыванием вне власти готовы брататься с Тимошенко. Они очень рассчитывают на преференции для бизнеса. По разным оценкам, около 70% народных депутатов фракции готовы к воссоединению. Среди тех, кто категорически против “ширки”, называют, в частности, группу Левочкина–Бойко, которая насчитывает около десяти человек.

Нужны ли Тимошенко – Януковичу НУ–НС и Блок Литвина?

Очень нужны! Но не для того, чтобы вместе выводить страну из кризиса.

Госпожа Тимошенко ни разу не говорила о коалиции – а лишь призывала к объединению политических сил. Она отметила: «Мы имеем сегодня первые побеги надежды на экономическую стабилизацию. И потому хотела бы, чтобы все мы дальше продолжали так работать, как мы это делали в этих тяжелых условиях. Но хотелось бы, чтобы эта работа происходила в политическом комфорте, при политическом объединении всех политических сил в парламенте».

Следовательно, ей нужна ширма, которая будет свидетельствовать не о “неестественном” слиянии двух враждующих (в представлении электората) лагерей, а о благородном объединении всех политических сил вокруг правительственных потуг борьбы с кризисом.

Януковича в парламенте не видно. По-видимому, последнее его заявление звучало, кажется, 28 мая, когда он сказал, что переговоры приостановлены, а перед тем, 24 мая, в интервью телевидению он отметил, что в настоящее время остается без ответа вопрос, “готовы ли мы (ПР. – Авт.) взять ответственность вместе с той политической силой (БЮТ. – Авт.), или нет”. В настоящее время раздаются заявления от Дмитрия Табачника и Анны Герман, которые обосновывают необходимость объединения. Но эти заявления могут быть лишь пробными мячиками на реакцию общества, политикума.

В интервью УНИАН народный депутат от “Народной самообороны” (НУ–НС) Тарас Стецькив, который является противником “неестественной” коалиции, отметил, что для БЮТ и Юлии Тимошенко важно, чтобы, в частности, НУ–НС и Блок Литвина вошли в коалицию, чтобы «размазать ответственность на всех». Он считает, что на сегодня главной интригой при создании широкой коалиции является вопрос возможного вхождения в нее фракции НУ–НС. «Главная интрига заключается в том, чтобы разнообразными убеждениями доломать НУ–НС, чтобы получить необходимые 37 голосов» (за решение фракции должно проголосовать более чем половина фракции, то есть 37 депутатов. – Авт.). Однако, по словам Стецькива, на сегодня создание такой коалиции поддерживают «не более чем 20 народных депутатов во фракции НУ–НС».

И в самом деле, Партия регионов и БЮТ вместе насчитывают 300 голосов, и они прекрасно, в едином порыве могут принимать и законы, и изменения в Конституцию, потому что имеют не менее трети депутатских кнопок. Но в “ширку” им очень важно привлечь и НУ–НС, и блок Литвина. Хотя очевидно, что в случае вхождения их в коалицию рейтинги этих политических сил упадут – как у БЮТ, так и у Партии регионов.

Легко ли будет “решить вопрос” с Блоком Литвина? Говорят, несложно. Стоит оставить Владимиру Михайловичу с трудом добытую в борьбе должность Председателя Верховной Рады, и не трогать литвиновцев в исполнительных структурах...

Что касается фракции НУ–НС, то здесь не исключены определенные осложнения. В прежней пропрезидентской силе столько течений и разных влияний, что Тимошенко–Янукович не знают, с кем и переговоры вести. 37 голосов вроде бы и можно “выдавить”, но какой ценой?

Что же касается КПУ, то ее позиция самая выгодная – в политическом плане, но не в коммерческом. Коммунисты до сих пор чувствовали себя как сыр в масле. Их голоса всегда были на вес золота. В случае же создания коалиции кнопкодавы от КПУ окажутся лишними. Как говорят сами коммунисты, олигархи и без них обойдутся, защищая свои интересы.

Когда ожидать создания коалиции? Возможно, что никогда...

По крайней мере все прогнозируют, что на этой неделе она не родится.

Формально ее можно и не создавать. Зачем ставить штамп в паспорте, если можно жить в гражданском браке?

Главная проблема для такого объединения, как известно, не стыд перед избирателями, которыми в условиях конституционных изменений можно пренебречь, а недоверие друг к другу. “Кидалово” особенно беспокоит Януковича, который знает манеру поведения потенциальной партнерши и наверное представляет себя на месте Виктора Андреевича...

Зачем же они заварили всю эту кашу с конституционными изменениями и пролонгацией депутатских мандатов?

Янукович, чувствуя себя довольно уверенно в отношении президентских выборов, понимает все сложности после них. Один стресс он уже получил в 2004 году. И знает наверное, что в случае сохранения политических расписаний по состоянию на сегодня Тимошенко не даст ему насладиться победой. БЮТ не будет такой беззубой оппозицией, которой в настоящее время является Партия регионов. И тогда можно прогнозировать, что парламентские выборы обернутся поражением его политической силы. Янукович может повторить судьбу Ющенко.

У госпожи премьера, мягко говоря, тоже далеко не все так безоблачно. Шансы на выборах Президента остаются, но все так неуверенно... В случае победы, опять же возникнут проблемы на парламентских выборах, поскольку избиратель устал от постоянной войны двух гигантов.

Изменения в Конституцию, казалось бы, проблемы “решают”. Все разделить на двоих – и править.

Но это в идеале... В действительности, даже если коалиция будет создана, то очень ненадолго. Разделить все красиво и безболезненно вряд ли удастся. Даже должностные кресла, а не только ресурсы – предприятия, землю...

Лица, задействованные в переговорах, молчат. А те, кто что-то комментирует, даже под дверями, где “высокие стороны” договариваются друг с другом, не стояли.

Но сомнений в том, что напряженные переговоры о коалиции ПР–БЮТ продолжаются, нет ни у кого...

Надежда Пришляк