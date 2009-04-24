Правнук Гитлера преподает Талмуд в Израиле

Журналисты итальянской газеты La Repubblica нашли правнука Адольфа Гитлера: оказалось, что он уже на протяжении четверти века живет в Израиле и преподает Талмуд в одном из еврейских университетов.

Правнук Гитлера носит фамилию Гилер. Он является потомком сводного брата Адольфа Гитлера - Алоиса, который предпочитал находиться подальше от политики, а в годы Третьего рейха содержал небольшое кафе в Берлине.

После войны бабушка Гилера Эрна Патра Гитлер (Erna Patra Hitler) сменила фамилию с Гитлер на Гилер, однако осталась до конца приверженной нацистской идеологии. Сам Гилер родился в 1952 году во Франкфурте. Родители развелись почти сразу же после его рождения.

Правнук Гитлера, по собственным словам, провел весьма трудное и бедное детство. Из-за нехватки денег вместе с матерью они были вынуждены постоянно переезжать. Между тем, мать никогда не делала секрета из истории их семьи, поэтому Гилер с детства знал, чьим родственником является.

Книгу Гитлера "Mein Kampf" ("Моя борьба") он прочел, еще будучи подростком. "Я был в недоумении, - вспоминает Гилер, - как люди могут быть настолько глупы, чтобы выбрать человека, написавшего такие вещи?"

В начале 70-х годов после школы и прохождения военной службы, Гилер начал изучать теологию. Курс предусматривал шестинедельную стажировку в Израиле. По собственным словам, как только он туда приехал, он почувствовал себя как дома, решил остаться и принял иудаизм.

Занимаясь преподаванием в университете, он рассказал учащимся о своей родословной, однако это вызвало весьма неоднозначную реакцию: многие перестали с ним здороваться, а детей Гилера стали оскорблять и дразнить в школе нацистами. После этого Гилер решил лишний раз не афишировать свое прошлое, хотя, как и прежде не делает из него никакого секрета.

Лента.ру