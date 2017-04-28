Эксперты обсудят, какой должна быть справедливая пенсионная система
28 апреля 2017 года (пятница) в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Какой должна быть справедливая пенсионная система в Украине?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
1. Какие новые возможности предоставляет пенсионная реформа украинцам? Анализ рисков, заложенных в ней.
2. Пенсионная реформа как ключевое условие очередного транша МВФ: цена достигнутых компромиссов.
3. Как будет формироваться трудовой стаж и сколько будет стоить каждый дополнительный год?
4. Когда заработает пенсионная реформа в Украине?
Участники круглого стола:
- Николай Шамбер, директор департамента пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Украины;
- Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации страхования;
- Марианна Онуфрик, эксперт Института общественно-экономических исследований;
- Павел Янковский, эксперт Реанимационного пакета реформ.
Модератор круглого стола – Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
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Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).