Эксперты обсудят, какой должна быть справедливая пенсионная система

28 апреля 2017 года (пятница) в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Какой должна быть справедливая пенсионная система в Украине?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

1. Какие новые возможности предоставляет пенсионная реформа украинцам? Анализ рисков, заложенных в ней.

2. Пенсионная реформа как ключевое условие очередного транша МВФ: цена достигнутых компромиссов.

3. Как будет формироваться трудовой стаж и сколько будет стоить каждый дополнительный год?

4. Когда заработает пенсионная реформа в Украине?

Участники круглого стола:

- Николай Шамбер, директор департамента пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Украины;

- Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации страхования;

- Марианна Онуфрик, эксперт Института общественно-экономических исследований;

- Павел Янковский, эксперт Реанимационного пакета реформ.

Модератор круглого стола – Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминания в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.

Адрес Института Горшенина: г Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).