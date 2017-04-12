Форум "Почему прямые иностранные инвестиции важны"
Мероприятие будет проходить 12 апреля 2017 года с 10:30 до 13:30 в отеле Хилтон Киев.
Национальный инвестиционный совет при президенте Украины и международная исследовательская компания GFK Ukraine приглашают на форум "Почему прямые иностранные инвестиции важны".
Во время форума будут обсуждены актуальные особенности и тенденции влияния иностранного инвестирования на экономику страны, благосостояние местных общин и развитие общества в целом.
Форум пройдет при участии представителей Национального инвестиционного совета, Кабинета министров, народных депутатов, руководства Системы компаний Кока‑Кола в Украине, представителей бизнес-ассоциаций, поставщиков и партнеров «Кока‑Кола».
Спикеры:
Юлия Ковалив, глава Офиса Национального инвестиционного совета
Татьяна Сытник, руководитель отдела стратегических исследований международной исследовательской компании GfK Ukraine
Константинос Спанудис, генеральный директор Кока-Кола Бевериджиз Украина
Виктор Галасюк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства
Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты
Валерий Пекарь, экономист, общественный деятель
Дата проведения: 12 апреля 2017 года.
Место проведения: зал Даллас, отель Хилтон Киев, б-р Т. Шевченко, 30
Время проведения: 10:30 - 13:30
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