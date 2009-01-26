На Закарпатье в новостройке упала стена: погибла женщина

В Закарпатской области в жилом доме упала стена, погибла женщина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

В частности, как говорится в сообщении, сегодня утром в оперативно-спасательную службу города Мукачево сообщили о гибели 34-летней женщины в с. Ключарки Мукачевского района.

Как выяснилось, смертельные травмы молодая женщина получила из-за падения бетонной стены только что построенного сооружения. «Упавшая стена была высотой около 2-х метров и в ширину 2‚5 метра. Причину разрушения стены и другие обстоятельства дела выясняют правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Также, как отмечают спасатели, тело погибшей из-под завала пришлось доставать с помощью гидравлического оборудования.