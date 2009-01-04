Дубина: Россия недодает газ, чтобы обвинить Украину в краже

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что Россия недодает газа европейским потребителям, чтобы обвинить Украину в его краже.

Об этом он заявил в эфире «5-го канала».

«На сегодняшний день я уверен в этом – Россия недодает своим потребителям достаточного количества газа», - заявил О.ДУБИНА и, отвечая на вопрос, с какой целью это делается, отметил: «Для того, чтобы говорить, что украинцы что-то крадут».

Вместе с этим он считает, что ныне переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» проходят не в экономической, а в политической плоскости и это подтверждает руководство «Газпрома». «Последнее заявление уважаемого господина МИЛЛЕРА…(свидетельствует – УНИАН) , что это уже больше политика. Это не из моих уст – это из уст руководства «Газпрома». Поэтому, я думаю, что это уже больше политика», - сказал О.ДУБИНА.