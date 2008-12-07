Из-за аномального тепла зайцы не могут спрятаться от хищников

Зоологи сочувствуют белорусским зайцам-белякам, которые больше других лесных зверей страдают от теплых и поздних зим, передает NEWSru.

"Из всех лесных обитателей больше всего проблем теплое и бесснежное начало зимы принесло зайцам-белякам, которые, в конце ноября поменяли свои серые шубки на белые", - рассказал научный сотрудник Государственного природоохранного учреждения "Березинский биосферный заповедник" Игорь МЕДВЕДЕВ.

Он пояснил, что "из-за отсутствия снега зайцы-беляки стали хорошо видны на темной земле, что облегчает охоту на них хищных птиц".

И.МЕДВЕДЕВ также сообщил, что из-за теплой погоды в Белоруссии "проснулись некоторые барсуки, которые залегли на зимнюю спячку более месяца назад". "В норах из-за плюсовой температуры воздуха стало тепло. Барсуки начали выходить на поверхность, чтобы найти пищу", - уточнил он.

Он также посетовал, что "ни один из березинских медведей в заповеднике из-за отсутствия снега не собирается еще впадать в зимнюю спячку". В тоже время, по его словам, "за последние годы они уже привыкли поздно залегать в берлоги".

Ученый считает, что "позднее залегание на спячку благотворно влияет на белорусских медведей". "Они стали более сильными, потому что не тратят запасы организма на продолжительный сон. По сути, у них появился дополнительный месяц-полтора для полноценного питания кореньями, ягодами, другой пищей, которой в декабре, когда отсутствует снег, достаточно много в лесах", - пояснил И.МЕДВЕДЕВ.

Первыми, по его словам, "должны залечь в спячку медведицы, у которых в феврале появляются медвежата".

И.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что позднее залегание в спячку не ухудшило характер медведей: "они не агрессивны, но осторожны". "За последние 25 лет в заповеднике не было медведей-шатунов, которые бы вели себя агрессивно и нападали на человека", рассказал он.

В заповеднике обитает более 100 медведей. В среднем взрослые белорусские бурые медведи весят 130 - 170 кг. Бурый медведь занесен в Красную книгу Белоруссии.