В течение 2016 наиболее востребованными среди работодателей остаются рабочие профессии

Об этом сообщил и.о. Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"На протяжении 11 месяцев 2016 количество вакансий в базе Службы занятости составило более 870 000. Анализируя их, могу сказать, что в стране не хватает рабочих рук. Вы знаете, что служба занятости реформируется и ее услуги становятся все более доступны для населения. Поэтому комплектация вакансий проходит гораздо быстрее. Уже сегодня начался процесс реорганизации, в рамках которого мы планируем уменьшить количество административно-хозяйственного персонала и увеличить количество специалистов, которые занимаются обслуживанием клиентов", - подчеркнул В.Ярошенко.

По его словам, в стране наибольшая потребность в следующих специалистах: водители автотранспортных средств, продавцы продовольственных товаров, подсобные рабочие, операторы котельных, швеи, повара, грузчики и другие рабочие профессии.

Вместе с этим, мы видим, что наряду с обычными профессиями, которые иногда даже не требуют квалификации, возник дефицит в специалистах различной специализации.

Среди профессий в которых имеется дефицит специалистов больше всего: водитель троллейбуса (154 вакансии и лишь 26 претендентов), врач общей практики семейный врач (119 вакансий и 16 претендентов), слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (236 вакансий и 156 претендентов), фрезеровщик (192 вакансии и 79 претендентов), младший инспектор МВД (117 вакансий и 44 претендента). В стране также не хватает врачей-педиатров, врачей-терапевтов, токарей, шлифовщиков.

При этом, среди самых популярных профессий среди безработных есть бухгалтер (по стране работу по этому направлению ищет 7467 безработных), руководитель предприятия-директор (3503 безработных), специалист государственной службы (4862 безработных), экономист (2879 безработных), главный бухгалтер (2150 безработных), юрист (1176 безработных).

Дисбаланс между спросом и предложением на рабочую силу наблюдается по всей Украине.

"Дисбаланс на рынке труда - это общенациональная проблема, которая известна стране уже много лет. Есть перечень специальностей, на которые популярно учиться - это юристы, экономисты, менеджеры. В то время, когда у работодателей избыток работников таких профессий, а не хватает именно конкретных профессионалов", - подчеркнул Ярошенко.

Вместе с тем, он отметил, что если профессия человека стала не востребована на рынке труда, то в Службе занятости можно абсолютно бесплатно переобучиться на новую специальность. В структуре ГСЗ работают 11 центров профессионально-технического образования, в которых можно освоить одну из 77 профессий: от бармена или официанта, до программиста или водолаза.