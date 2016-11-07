Как выжать лучшее из ноябрьских распродаж на Западе: 4 совета от myMeest

Подключайтесь с начала ноября

Те, кто ждут манны небесной в Чёрную пятницу, могут разочароваться, узнав, что интересные коллекции к ней прилично «похудели». Серьёзные распродажи на самом деле начинаются с Хэлловина. Проверьте по нашему каталогу интернет-магазинов, что происходит в Европе, США и Китае и поспешите найти то, что задумали прикупить. Иначе все «сливки» снимут другие покупатели.

Как сделать онлайн-покупку

1. Зарегистрируйтесь на сайте myMeest – сервисе мейл-форвардинга, который занимается доставкой в Украину товаров из США, Европы, Китая. Другим способом, кроме мейл-форвардинга, покупать в большинстве зарубежных магазинов нет возможности из-за того, что у них нет доставки в нашу страну.

2. Прочтите советы или просмотрите видеоинструкции, объясняющие как заказать товар в магазине.

3. Купите товар в магазине согласно инструкций и зарегистрируйте свою посылку в личном кабинете myMeest.

Как сэкономить деньги и время

· Экономия денег

Тарифы на доставку в Украину сервисом myMeest – в последнее время более чем привлекательны, особенно на фоне конкурентов. Услуга консолидации позволяет объединить в одно отправление несколько посылок, которые доставляются на склад myMeest из разных интернет-магазинов в разное время, что существенно выгоднее отправки по отдельности. Если же стоимость всех ваших посылок на зарубежном складе превысит таможенный лимит, их сформируют в два или более отправления, чтобы избежать лишних начислений для клиента.

· Экономия времени

myMeest доставляет посылки быстрее, а на поиск товаров его клиент тратит меньше времени, так как может воспользоваться обширным каталогом интернет-магазинов Европы, Китая и США, а также обзором актуальных скидок и распродажей. Ни один другой оператор не даёт «доступа» к такому большому количеству европейских магазинов – около 300.

Запомните главные распродажи ноября

В ноябре есть три распродажи мирового масштаба:

· Всемирный день шоппинга, 11 ноября. Особенно бурно отмечается в Китайских магазинах.

· Чёрная пятница – первая пятница после праздника Дня благодарения в США. В этом году приходится на 25 ноября.

· Киберпонедельник – дата тоже плавающая из-за того, что отмечается после Чёрной пятницы. В этом году соответственно 28 ноября.