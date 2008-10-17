Лобовое столкновение BMW и Honda: 1 человек погиб, 6 - в больнице

Вследствие дорожно-транспортного происшествия в Винницкой области, произошедшего утром 16 октября на 56 км автотрасы Бердичев - Хмельник, - Литин, один человек погиб, еще шестеро с травмами были госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля "BMW-318" при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Honda Accord", который двигался навстречу.

Вследствие ДТП водитель "BMW" погиб на месте происшествия, а пятеро пассажиров этого автомобиля и пассажир автомобиля "Honda" получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Хмельникскую райбольницу.