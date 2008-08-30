Футболисты "Зенита" отпраздновали победу на дискотеке

Футболисты "Зенита" отпраздновали победу над "Манчестер Юнайтед" в Суперкубке УЕФА на дискотеке, заявил Андрей Аршавин в интервью своему интернет-сайту. "Зажигали всей командой", - сообщил он.

Накануне в Монако команда из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 обыграла победителя Лиги чемпионов.

В питерском аэропорту "Пулково" команду встречали несколько десятков болельщиков, которые, увидев футболистов, стали скандировать "Россия, Россия!" и "Кубок - наш!". Они размахивали российскими флагами и одним украинским, посвященным, как легко догадаться, Анатолию Тимощуку.

Футболисты сели в двухэтажный автобус, верхний этаж которого открыт, и провезли Суперкубок по улицам Санкт-Петербурга.