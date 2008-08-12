Польский пилот отказался везти четырех президентов в Тбилиси

Пилот польских ВВС, который должен был доставить президентов Польши, Украины, Литвы, Эстонии и премьер-министра Латвии в Тбилиси, отказался лететь в Грузию по соображениям безопасности, передает польский телеканал TVN24.

Сообщается, что президентам придется отправиться в Грузию через Азербайджан, куда их доставит самолет. В Тбилиси президенты проследуют с автоколонной.

Лидеры Украины, Польши и стран Балтии намерены ознакомиться с ситуацией в Грузии на месте и оказать поддержку правительству Грузии.