Выпущена монета "Чингиз-хан" (фото)

Национальный банк Казахстана выпустил монету "Чингиз-хан" в серии "Великие полководцы".

На реверсе монеты изображен Чингиз-хан верхом на коне в окружении войска. Каждая из монет изготовлена из серебра 925-й пробы, ее масса - 31,1 грамма. Достоинство монеты 100 тенге (на 17 июня, по курсу Нацбанка Украины, 100 тенге соответствуют 4,02 грн.).

Всего с 31 мая было выпущено в обращение 13 тысяч таких монет.

Лента.ру