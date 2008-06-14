Выпущена монета "Чингиз-хан" (фото)
05:20, 14 июня 2008Разное
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Нацбанк Казахстана пополнил серию "Великие полководцы"
Национальный банк Казахстана выпустил монету "Чингиз-хан" в серии "Великие полководцы".
На реверсе монеты изображен Чингиз-хан верхом на коне в окружении войска. Каждая из монет изготовлена из серебра 925-й пробы, ее масса - 31,1 грамма. Достоинство монеты 100 тенге (на 17 июня, по курсу Нацбанка Украины, 100 тенге соответствуют 4,02 грн.).
Всего с 31 мая было выпущено в обращение 13 тысяч таких монет.
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