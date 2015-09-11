Пресс-релиз

Самое еврейское событие этой осени! 19 сентября Международный фестиваль еврейской музыки и танца посетит Киев с новой программой!

Это фестиваль-знакомство с еврейской культурой и историей, традициями и стилем жизни, уникальной музыкой и танцами.

Впервые в рамках Фестиваля состоится уникальный проект - JEWISH ART FEST. Это 6 тематических ART-зон, которые будут презентовать многообразие жизни еврейского Киева:

1. Творчество

2. Развитие

3. Благотворительность

4. Хобби и развлечения

5. Семья

6. Стиль жизни

А также бонус феста – сэлфи-зона с еврейским колоритом.

Здесь будут: non-stop семинары, мастер-классы и тренинги, развлечения и много полезной информации. Гости смогут научиться еврейским танцам, смастерить необычный handmade-сувенир, узнать о ближайшем походе в горы или сплаве, интерактивном клубе, благотворительности.

И самое главное – всех ждет интересное общение, новые возможности, колоритная атмосфера и масса новых знакомых!

В финале JEWISH ART FEST зажжет вечер ярким концертом. Специально для киевлян выступят музыканты из Украины, США и Израиля. Живой звук, кавер-версии мировых хитов и еврейских шлягеров, фолк, нигуны, клейзмер, танцевальные постановки и интерактив!

Фестиваль проходит вслед еврейского нового года – Рош ха`Шана. И чтобы каждый смог ощутить приятное послевкусие праздника, здесь будут дарить подарки! В лотерее мы разыграем приятные и солидные призы. Главный из них - тур в Израиль от генерального спонсора призового фонда Фестиваля.

Каждый гость Фестиваля участвует в добром деле: деньги, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность. Это важная составляющая музыкального события, ведь взаимопомощь, благотворительность и добрые дела – основа основ еврейской жизни.

Место и дата проведения:

19 сентября

Киев, НДИ «Украина»

Контакты фестиваля:

Web: www.jewfest.org

www.facebook.com/jewfest.org/timeline

vk.com/club99420286

e-mail: jaf5776@gmail.com

+38 (093) 126-13-17 – пресс-центр фестиваля

Организаторы фестиваля: КЕМО, «Слушай, Израиль!»

Время проведения:

12:00 - открытие ART-зон

14:00 начало концерта

18:00 - открытие ART-зон

20:00 - начало концерта