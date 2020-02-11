Открытие модуля STEM is FEM на тему "Энергетика и Экология"

15.02.2020 12:00

Благотворительный образовательный проект STEM is FEM приглашает представителей СМИ на открытие третьего модуля проекта на тему "Энергетика и Экология". На церемонии открытия выступят Министр образования и науки Украины Анна Новосад, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, Заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл, Заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Цель проекта - популяризировать STEM-специальности среди девушек, мотивировать больше девушек выбирать для себя карьеру в области науки, технологий, инжиниринга и математики, и преодолевать гендерное неравенство в этих сферах.

Второй модуль будет посвящен теме "Энергетика и Экология". На модуле соберутся 30 девочек-старшеклассниц со всей Украины, которые были отобраны в ходе онлайн тестирования на сайте проекта. В течение двухдневного модуля девушки послушают выступления мотивационных спикеров, зададут свои вопросы женщинам, работающим в области энергетики и экологии, и посетят компании, работающие в этой области.

Победительница модуля примет участие в Yale International Alliance Conference on Global Citizenship в Риме (Италия), организованной Йельским университетом.

Открытие модуля STEM is FEM пройдет в Fedoriv Hub (улица Большая Васильковская, 5), аккредитация по телефону 0932500452