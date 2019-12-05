В Киеве пройдёт форум городов-лидеров в борьбе со СПИДом и туберкулёзом

Главный вопрос форума — достижение будущего без СПИДа и туберкулёза в быстро растущих городах.

6 декабря 2019 года в г. Киев (Украина) состоится международный форум «Лидерство городов в ответ на эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулёза» при участии мэров, представителей международных, национальных организаций из 50 городов мира. В фокусе: инновации, технологии, муниципальное финансирование и политическое лидерство мэров городов.

«Мы живем в век цифровых технологий и стремительных перемен, когда именно города становятся лидерами в вопросах глобального здоровья. Сегодня в городах проживает более половины населения планеты, а через 30 лет муниципальное население увеличится практически до 70%. Несмотря на то, что в городах сконцентрированы основные проблемы, с которыми сталкивается население, включая инфекционные заболевания, именно города располагают необходимой инфраструктурой и ресурсами, чтобы их остановить», – отмечают организаторы форума.

Главный вопрос форума — достижение будущего без СПИДа и туберкулёза в быстро растущих городах. Основной акцент форума направлен на обмен опытом и вовлечение городов Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) в международное движение мэров по остановке этих эпидемий. Чтобы ознакомиться с возможностями, которые открываются для устойчивого развития городов, на форум приглашены представители потенциально новых городов-лидеров.

От обмена опытом до совместной практической работы: спикеры Форума расскажут о финансировании программ и стоимости спасения жизни человека, о прогрессе региона в контексте борьбы с эпидемиями СПИДа и туберкулёза, представят, доказавшие свою эффективность, подходы в выявлении, тестировании и лечении, включая новые технологии и современные подходы с использованием сетевого маркетинга.

Мэры городов, руководители международных агентств и глобальных инициатив, лидеры общественного мнения и лучшие эксперты общественных организаций из более чем 25 стран мира ответят на главные вопросы: почему именно города играют ключевую роль в глобальной победе над эпидемиями СПИДа и туберкулёза и какие существуют эффективные стратегии ускорения таких мер.

Организаторы форума: Альянс общественного здоровья при непосредственной поддержке мэра города Киев Виталия Кличко и команды КГГА, в партнерстве с ЮНЭЙДС, а также при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией.

В программе (полная версия):

- панельная дискуссия мэров Киева и Одессы (Украина), Берна (Швейцария), Кишинёва и Бельц (Молдова), Светлогорска и Солигорска (Беларусь), вице-мэров Бишкека и Оша (Кыргызстан);

- беспрецедентное для региона ВЕЦА одновременное подписание сразу шести политических деклараций по СПИДу и ТБ с мэрами Киева (Украина), Бишкека и Оша (Кыргызстан), Светлогорска (Беларусь), Кишинёва и Бельц (Молдова). Пресс-конференция (13:00-13:50);

- эффективные практики, инновации, нестандартные решения муниципальной власти по сотрудничеству с НПО и другими партнерами, обмен опытом лидеров движений сообществ;

- первая церемония вручения награды #вТвоихСилах/#InYourPower за политическое лидерство в борьбе с ВИЧ/ТБ в специальных номинациях и по результатам голосования.

Ключевые спикеры форума:

Виталий Кличко, мэр Киева (Украина)

мэр Киева (Украина) Андрей Клепиков , исполнительный директор МБФ «Альянс общественного здоровья», член Правления Глобального фонда от Делегации НПО развивающихся стран

, исполнительный директор МБФ «Альянс общественного здоровья», член Правления Глобального фонда от Делегации НПО развивающихся стран Роман Гайлевич, директор ЮНЭЙДС в Украине

директор ЮНЭЙДС в Украине Геннадий Труханов, мэр Одессы (Украина)

мэр Одессы (Украина) Кевин Осборн, директор Международного общества по СПИДу (IAS)

директор Международного общества по СПИДу (IAS) Мишель Казачкин, профессор, врач, дипломат и адвокат, специальный посол ООН по ВИЧ/СПИДу в регионе ВЕЦА, член Глобальной Комиссии по наркополитике

профессор, врач, дипломат и адвокат, специальный посол ООН по ВИЧ/СПИДу в регионе ВЕЦА, член Глобальной Комиссии по наркополитике Лучика Дитиу, директор наиболее влиятельной в мире группы по противодействию туберкулёзу Stop TB Partnership

директор наиболее влиятельной в мире группы по противодействию туберкулёзу Stop TB Partnership Думитру Латичевски, региональный менеджер Глобального фонда в странах ВЕЦА

региональный менеджер Глобального фонда в странах ВЕЦА Андрей Жайлович , мэр Солигорска (Беларусь)

, мэр Солигорска (Беларусь) Алек Ван Графенрид , мэр Берна (столица Швейцарии)

, мэр Берна (столица Швейцарии) Дмитрий Алейников , мэр Светлогорска (Беларусь)

, мэр Светлогорска (Беларусь) Ион Чебан , мэр Кишинева (Молдова)

, мэр Кишинева (Молдова) Николай Григоришин , вице-мэр Бельц (Молдова)

, вице-мэр Бельц (Молдова) Нурбек Кадыров , вице-мэр Оша (Кыргызстан)

, вице-мэр Оша (Кыргызстан) Татьяна Кузнецова, вице-мэр Бишкека (Кыргызстан)

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на английском и русском языках. Ссылка на страницу трансляции.

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Контакт: Инна Гаврилова (+38096)7538160

Для цитирования

Виталий Кличко, мэр города Киев (Украина):

«Это очень важно, что мэры многих городов мира выступают сегодня с лидерской ролью в преодолении заболеваний. Вопрос здоровья не может быть приоритетом только профильных министерств, организаций или отдельных городских служб. Здоровье граждан должно стать в числе главных приоритетов муниципальной власти, а значит – приоритетом в работе мэров. В наших силах упредить распространение ВИЧ и туберкулеза, внедрить эффективные программы для их лечения. Киев подписал Парижскую декларацию в 2016 году. Мы приняли и финансируем городскую программу, работаем в первую очередь с группами, которые наиболее уязвимы к ВИЧ. Благодаря нашей эффективной работе количество новых случаев инфицирования ВИЧ в Киеве начинает снижаться. Но вызовов еще много. И мы продолжаем внедрять лучший мировой опыт, объединяем усилия с международными организациями, с муниципальными властями других городов в преодолении ВИЧ и туберкулеза».

Андрей Клепиков, исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» (Украина):

«Альянс общественного здоровья работает с городами региона уже четвертый год, реализуя стратегии ускоренного ответа эпидемиям СПИДа, туберкулеза. На форуме мы представим инфографику и тренды с основными цифрами и бюджетами по странам региона. Важно, что интерес со стороны городов растет; так, количество городов-партнеров за последний год расширилось с 5 до 25. Врачи, социальные работники, медсестры, общественные организации делали и делают свою работу. Но важна еще одна составляющая: политическое лидерство. Каждый, кто не случайно оказался в кресле мэра, у кого есть полномочия принимать решения, должен принимать их в пользу людей. В сфере борьбы со СПИДом и ТБ в городах это означает использование инновационных подходов и научно-доказанной международной экспертизы, выделение средств на профилактику и лечение, а также ряд другой важной работы, которая позволяет спасать жизни. Партнёрство города и неправительственных организаций – ключ к успеху и будущего городов, свободных от СПИДа и туберкулёза".

Роман Гайлевич, директор ЮНЭЙДС в Украине:

«Согласно последнему отчету ЮНЭЙДС, обнародованному ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, регион ВЕЦА – единственный регион в мире, где число новых случаев ВИЧ-инфекции продолжает расти. Поэтому именно здесь так важно внедрение стратегии ускорения мер в ответе на эпидемию. Квинтэссенцией этой стратегии является инициатива победы над СПИДом в больших городах, где проживает около 70% всех людей, живущих с ВИЧ. ЮНЭЙДС совместно с IAPAC на глобальном уровне являются координаторами этой инициативы. Приветствуя и горячо поддерживая личное лидерство мэров городов, подписавших Парижскую декларацию и Декларацию преодоления туберкулёза, я особенно хочу отметить тот факт, что во всех этих городах работают координационные советы по ВИЧ/СПИДу и туберкулёзу, в состав которых входят ключевые сообщества. Совместная работа городских властей и сообществ, на мой взгляд, является сердцем и движущей силой позитивных перемен».