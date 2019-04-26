В Международный день джаза Aniko Dolidze Big Band представит новую программу в Киеве

30 апреля в Международный день джаза Aniko Dolidze Big Band презентует новую программу Ella & Duke в Caribbean Club Concert Hall. Волшебная Анико Долидзе представит две грандиозные фигуры джазовой музыки в одном концерте - Эллу Фицджеральд и Дюка Эллингтона.

Элла Фицджеральд — певица, которая не нуждается в представлении: трудно найти более влиятельную вокалистку современности. Ее фразировками и импровизациями невозможно не восхищаться. Природа одарила Эллу уникальным голосом — по гибкости, диапазону и внутренней энергии. В свое время она была музыкальным новатором. Сейчас же ее вокальные приемы стали эталонами для музыкантов всего мира.

30 апреля в Caribbean Club Concert Hall вживую прозвучат хиты зрелого периода студийного творчества Эллы Фитцжеральд. Это песни из так называемых альбомов-сонгбуков, которые Элла посвящала известным композиторам.

Дюк Эллингтон имеет славу реформатора джазового звучания. Его авторству принадлежит сотня джазовых стандартов. Произведения Эллингтона позволяют каждому участнику оркестра раскрыться на полную, поэтому в этом концерте будут исполнены также знаковые инструментальные композиции.

Проект Aniko Dolidze Big Band — это удивительный вокал Анико в сопровождении музыкантов виртуозов. Пять саксофонов, четыре тромбона, четыре трубы, фортепиано, бас, гитара, ударные и единственная в Украине женщина бэнд-лидер.

Билеты на концерт можно найти здесь: http://clc.to/zY24NA