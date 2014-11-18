20 ноября (четверг) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему: «Кто способствует потреблению алкоголя детьми?»

На круглом столе будут представлены результаты всеукраинского социологического исследования алкогольного воспитания в украинских семьях, проведенного Институтом Горшенина в течение октября 2014.

Среди вопросов, которые вынесены на обсуждение:

1. Текущая ситуация с потреблением алкогольных напитков среди несовершеннолетних в Украине.

2. Алкогольное воспитание в украинских семьях: кто ответственный?

3. Что необходимо делать для предупреждения потребления алкоголя несовершеннолетними?

Участники круглого стола:

НАТАЛЬЯ МАКСИМОВА, доктор психологических наук, доцент кафедры социальной работы и педагогики, профессор кафедры социальной работы факультета психологии КНУ им. Т. Шевченко, руководитель Комитета содействия защите прав ребенка.

ЛЮДМИЛА ЧЕТВЕРТУХИНА, эксперт департамента социологии Института Горшенина.

НИНА БЕРЕЗИНА, главный специалист отдела внешкольного образования, воспитательной работы и защиты прав ребенка Министерства образования Украины, член межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования системы оказания наркологической помощи в Украине.

Представитель Министерства социальной политики Украины.

Представитель Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей.

Контакты для аккредитации СМИ:

(067) 238 74 75 (контактное лицо: Николай Махлай) или по электронному адресу info@rozumno.org.ua

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)