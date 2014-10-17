Украина и США договорились о программе ежегодного обмена курсантами. 

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра обороны Александр Данилюк. "В результате непростых трехмесячных переговоров сегодня окончательно удалось достичь договоренностей с США о большой программе ежегодного обмена кадетами (курсантами) военных высших учебных заведений", - сообщил он.

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Александр Данилюк отметил, что на базе Гарвардского университета будет действовать специальная обучающая программа по управлению в военной сфере для высших офицеров и руководства Министерства обороны.