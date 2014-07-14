Украинские курсанты могут пройти подготовку на французских кораблях - военный атташе

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, офицер встретился с руководящим составом Военной академии, представителями Академии Военно-Морских Сил имени П. С. Нахимова и Одесской национальной морской академии.

"Стороны акцентировали на дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в военной сфере. В частности, подполковник Жером Маллар подчеркнул, что оборонным ведомством Франции рассматриваются возможности по дальнейшей подготовке определенного количества курсантов ВМС имени П. С. Нахимова на базе их учебных заведений и кораблей сроком от 1 месяца до 3 лет", - сказано в сообщении.

Атташе по вопросам обороны также проинформировал руководство двух украинских военных вузов, что французская сторона имеет возможность отправить в Одессу специалиста, который в качестве преподавателя мог бы приобщиться к учебному процессу по изучению будущими украинскими офицерами французского языка.

Читайте такжеКурсанты ВМС Украины будут стажироваться на борту корабля ВМС ИталииТакже во время переговоров генерал-майор Олег Гуляк и капитан 1 ранга Ростислав Шаров рассказали подполковнику Жерому Маллару об истории и настоящем украинских военных вузов. Было акцентировано внимание на научно-исследовательской деятельности и совершенствовании учебного процесса будущих офицеров ВС Украины с учетом событий, которые происходят на востоке страны.

Ректор Одесской национальной морской академии Михаил Миюсов сообщил атташе по вопросам обороны о создании на базе Одесской национальной морской академии факультета военно-морских сил.

После традиционного обмена сувенирами подполковник Жером Маллар ознакомился с учебно-материальной базой Военной академии.