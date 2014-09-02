Председатель военного госпиталя объяснил, почему немецкие медики забирают не всех раненых

Об этом сегодня, 2 сентября, во время брифинга сообщил начальник Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

"За три дня работы в Украине немецкие медицинские специалисты были поражены объемом и высоким уровнем помощи, которая была предоставлена нашими собственными силами раненым в ходе антитеррористической операции", - заявил он.

По его словам, собственно из-за этого специалисты из Германии и не приняли всех из предложенных украинскими медиками больных, поскольку раненым военнослужащим была предоставлена квалифицированная помощь здесь.

Читайте такжеВ Борисполе раненых украинских солдат готовят к отправке на лечение в Германию (фото)"Военных медиков из Германии заинтересовали больные, которые были ранены несколько дней назад (в том числе раненые под Иловайском), и они надеются, что эти раненые поправятся в течение двух-трех недель", - рассказал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук и сообщил, что реабилитационного лечения в военных госпиталях ФРГ нет вообще, то есть эта работа проводится только в гражданских лечебных учреждениях.

"В отличие от ФРГ, мы берем на реабилитацию себя, поскольку это наши военнослужащие, и они должны получить весь комплекс помощи от государства: и реабилитацию и протезирование. Именно поэтому иностранные гости в восторге от того объема работы, который мы делаем, несмотря на финансирование, которое мы имеем", - подчеркнул директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

"Поэтому наше достояние - это наши медицинские кадры, которые могут и делают все возможное, помогая раненым в АТО военнослужащим. Медицинская система у нас работает четко. Люди работают без сна", - добавил он.