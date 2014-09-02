Председатель военного госпиталя объяснил, почему немецкие медики забирают не всех раненых
Специалисты из Германии не приняли всех из предложенных украинскими медиками больных, поскольку раненым военнослужащим уже была предоставлена квалифицированная помощь.
Об этом сегодня, 2 сентября, во время брифинга сообщил начальник Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.
"За три дня работы в Украине немецкие медицинские специалисты были поражены объемом и высоким уровнем помощи, которая была предоставлена нашими собственными силами раненым в ходе антитеррористической операции", - заявил он.
По его словам, собственно из-за этого специалисты из Германии и не приняли всех из предложенных украинскими медиками больных, поскольку раненым военнослужащим была предоставлена квалифицированная помощь здесь.
Читайте такжеВ Борисполе раненых украинских солдат готовят к отправке на лечение в Германию (фото)"Военных медиков из Германии заинтересовали больные, которые были ранены несколько дней назад (в том числе раненые под Иловайском), и они надеются, что эти раненые поправятся в течение двух-трех недель", - рассказал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук и сообщил, что реабилитационного лечения в военных госпиталях ФРГ нет вообще, то есть эта работа проводится только в гражданских лечебных учреждениях.
"В отличие от ФРГ, мы берем на реабилитацию себя, поскольку это наши военнослужащие, и они должны получить весь комплекс помощи от государства: и реабилитацию и протезирование. Именно поэтому иностранные гости в восторге от того объема работы, который мы делаем, несмотря на финансирование, которое мы имеем", - подчеркнул директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.
"Поэтому наше достояние - это наши медицинские кадры, которые могут и делают все возможное, помогая раненым в АТО военнослужащим. Медицинская система у нас работает четко. Люди работают без сна", - добавил он.