Порошенко пообещал перевооружить армию

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко, выступая в военном лицее им. И. Богуна 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. "Сегодня в Украине повышается престижность военной службы, а те, кто служит в вооруженных силах, по праву возвращают себе статус настоящей элиты общества. Впервые за время существования современной Украины военные стали объектом любви, поддержки и гордости всего народа. Я знаю, что такая солидарность добавляет уверенности и мужества", - сказал Петр Порошенко.

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Он подчеркнул, что армию ожидает перевооружение, а появление высокотехнологичного оружия требует не только военного таланта, но и высокого интеллектуального уровня.

Глава государства констатировал, что сегодняшний День знаний страна встречает в чрезвычайно сложное для нее время. "Ситуация еще больше обострилась в последние дни. Против Украины сейчас началась прямая, неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. Это коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий, ставит новые, на порядок более сложные вопросы перед нашими силовыми структурами", - отметил он.

Президент отметил, что в настоящее время военнослужащие "демонстрируют высокий профессионализм, патриотизм и, главное, безграничную преданность Украине". "Перед вами достойные примеры служения Родине, потому что среди участников АТО - ваши родители, братья, родственники и друзья", - сказал Петр Порошенко.

Присутствующие минутой молчания почтили память выпускников лицея, которые отдали свою жизнь, защищая Украину.

Петр Порошенко также кратко пообщался с родителями лицеистов, которые присутствовали на церемонии.