У Порошенко объяснили, почему не вводят военное положение

02:00, 01 сентября 2014
Политика
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Украина пытается применить дипломатические рычаги воздействия для урегулирования ситуации на Востоке.

Фото УНИАН

Об этом во время прямого эфира на одном из телеканалов заявил заместитель главы АП Валерий Чалый, передает ТСН.

Он объяснил, почему в Украине немедленно не вводят военное положение.

По его словам, надо дать время для дипломатов.

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"Украина пытается решать вопросы дипломатическими средствами. Российская сторона идет на дипломатические переговоры с Украиной под давлением Евросоюза. Необходимо использовать все возможные дипломатические рычаги воздействия для урегулирования ситуации", - отметил Чалый.

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