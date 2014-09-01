У Порошенко объяснили, почему не вводят военное положение
02:00, 01 сентября 2014Политика
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Украина пытается применить дипломатические рычаги воздействия для урегулирования ситуации на Востоке.
Украина пытается решать вопросы дипломатией / Фото УНИАН
Об этом во время прямого эфира на одном из телеканалов заявил заместитель главы АП Валерий Чалый, передает ТСН.
Он объяснил, почему в Украине немедленно не вводят военное положение.
По его словам, надо дать время для дипломатов.
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"Украина пытается решать вопросы дипломатическими средствами. Российская сторона идет на дипломатические переговоры с Украиной под давлением Евросоюза. Необходимо использовать все возможные дипломатические рычаги воздействия для урегулирования ситуации", - отметил Чалый.
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