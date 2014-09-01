Советник Авакова : вторжение России произошло еще 24 августа

Об этом в эфире ТСН сказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Тот "котел" там возник лишь из-за присутствия российских войск, которые пришли с тяжелой артиллерией, танками. Такой вооруженной до зубов регулярной российской армии, которая пришла подготовленная, нашим бойцам из добровольческих батальонов было сложно противостоять. Ведь за неделю до того они только вышли из еще одних ожесточенных боев. Наши добровольцы достойно справились со всемя испытаниями. Добровольцы из "Донбасса", "Миротворца" сдавались в плен, лишь когда у них заканчивались боевые запасы", - подчеркнул Геращенко.

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В воскресенье принято решение о доукомплектовании добровольческого батальона "Донбасс". Именно этот батальон Семена Семенченко сейчас находится в Иловайске.

Добровольцам передадут тяжелую технику, в том числе и танки. Точного количества, сколько еще бойцов АТО находятся в "Иловайском котле", пока не подсчитали. Геращенко пообещал, что цифра станет известна ближе к обеду понедельника.

"Мы воюем с Российской Федерацией. Российская Федерация в лице Путина ввела свои войска. Это агрессивная война. Такая же, как на территории Европейского континента вел Гитлер. Зачем Путин ведет войну? Он не хочет допустить, чтобы Украина стала европейской процветающей благополучной страной. Ведь тогда граждане РФ начнут его спрашивать, почему, имея много нефти и газа, они такие бедные и несчастные, но как богата Украина", - подчеркнул советник министра.