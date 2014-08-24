Порошенко подписал Указ "О присвоении воинских званий"

Президент присвоил воинские звания.

Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко подписал Указ № 679/2014 от 23 августа 2014 года «О присвоении военных званий». «1. Присвоить военное звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Муженко Виктору Николаевичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины. 2. Присвоить воинское звание вице-адмирала контр-адмиралу Гайдуку Сергею Анатольевичу - командующему Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. 3. Присвоить военное звание генерал-майора: полковнику Довганю Игорю Андреевичу - заместителю начальника штаба управления оперативного командования «Юг» полковнику Черненко Василию Ивановичу - заместителю командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по авиации и противовоздушной обороне - начальнику управления авиации и противовоздушной обороны Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. 4. Присвоить военное звание генерал-майора медицинской службы полковнику медицинской службы Казмирчуку Анатолию Петровичу - начальнику Главного военно-медицинского клинического ордена Красной Звезды центра «Главный военный клинический госпиталь», - говорится в документе.

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